Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

Основной запрет связан с тем, что в Никитин день не рекомендуется играть с огнем. Не следует ругаться. Это может грозить бедностью, а также болезнями. Запрещено шуметь и громко разговаривать. Не стоит оставлять пустым дом. Кроме того, нельзя брать деньги в долг. Согласно приметам, вернуть их будет довольно сложно.