Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

Православная церковь 13 февраля вспоминает святого Никиту. В народе отмечают Никитин день, или день Никиты Пожарника. Название возникло из-за того, что святой является покровителем огня.
Что нельзя делать 13 февраля
Основной запрет связан с тем, что в Никитин день не рекомендуется играть с огнем. Не следует ругаться. Это может грозить бедностью, а также болезнями. Запрещено шуметь и громко разговаривать. Не стоит оставлять пустым дом. Кроме того, нельзя брать деньги в долг. Согласно приметам, вернуть их будет довольно сложно.
Что можно делать 13 февраля
По традиции, было принято ходить в церковь, молиться святому и просить у него защиты от пожаров. Рекомендуется провести время с близкими и родственниками. В Никитин день также занимались генеральной уборкой и бытовыми делами.
Согласно приметам, воробьи, которые утепляют гнезда, предвещают сильный мороз. Кричащие вороны предупреждают о метели. Есть несколько примет, связанных с огнем. Так, если пламя белого цвета, то это указывает на оттепель. Красный цвет говорит про мороз.