Что произошло в Иркутске в ночь на 13 февраля 2024 года: последние новости

В ночь с 12 на 13 февраля состоялось проведение уборки улиц Иркутска с использованием 70 единиц техники. По информации МУП «Иркутскавтодор», будет осуществлен вывоз снега с улиц Ленина, Марата, Партизанская, Депутатская, а также с территории сквера имени Кирова и около аэропорта. Для обеспечения проходимости главных улиц будут задействованы плужные очистители. Кроме того, будет продолжена обработка спусков, подъемов, поворотов и других опасных участков для предотвращения образования гололеда.
В результате действий аферистов в Иркутской области жители понесли ущерб в размере более 8 млн рублей. Мошенники использовали различные методы, представляя себя как сотрудники инвестиционных компаний, банков, родственники или друзья, а также выставляли на продажу фиктивные товары на онлайн-площадках.
Возникла авария с участием автобуса в Иркутском районе, полицейские теперь разбираются в ее обстоятельствах. Происшествие произошло 12 февраля на девятом километре Байкальского тракта, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России в регионе. 32-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Аватр», не смогла сохранить безопасную дистанцию во время снегопада и столкнулась с движущейся впереди «Газель Некст».