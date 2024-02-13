Что произошло в Иркутске в ночь на 13 февраля 2024 года: последние новости

В ночь с 12 на 13 февраля состоялось проведение уборки улиц Иркутска с использованием 70 единиц техники. По информации МУП «Иркутскавтодор», будет осуществлен вывоз снега с улиц Ленина, Марата, Партизанская, Депутатская, а также с территории сквера имени Кирова и около аэропорта. Для обеспечения проходимости главных улиц будут задействованы плужные очистители. Кроме того, будет продолжена обработка спусков, подъемов, поворотов и других опасных участков для предотвращения образования гололеда.