Туры в Египет за год подешевели на 20%

«Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой. Это связано с оттоком европейского рынка», — пояснил он.
По словам Артура Мурадяна, после начала конфликта в Израиле туроператоры значительно сократили свои полетные программы в Египет и быстро их восстановить не получится, поскольку европейский рынок «более инертный» и «очень существенная часть продаж там идет на большую глубину».
При этом российских туристов события в Израиле смущают мало: туры в Египет — одни из самых популярных этой зимой, в том числе благодаря их сравнительно низкой стоимости и нехватке альтернатив.
«Объективно это самое дешевое зимнее направление. Недельный отдых на семью из четырех человек в хорошем отеле “пять звезд” с питанием “всё включено” можно найти за 250 тыс. рублей. Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить минимум 400 тыс.», — рассказал вице-президент АТОР.
В Tez Tour сообщили, что тур на неделю в отель «четыре звезды» можно найти за 40 тыс. рублей с человека, в «пять звезд» — за 46 тыс.