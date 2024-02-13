«День пельмень» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 18 февраля

18 февраля в Комсомольске-на-Амуре к Международному Дню пельменя проведут семейный гастрономический фестиваль «День пельмень», сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Мероприятие будет проходить в этот день с 12.00 до 18.00 на Театральной площади. В программе фестиваля запланированы: выставка рукодельниц и мастер-классы, игры на свежем воздухе, концерт, футбол в валенках, пельменный забег, а также продажа вареных и сырых пельменей. Кроме того гостей мероприятия ждет дегустация, и кулинарный конкурс пельменей.
В этом году фестиваль пройдет во второй раз. В прошлом году его посетило около 7 тысяч гостей. Во время мероприятия было продано пол тонны сырых и 1,2 тысячи порций готовых пельменей.
В прошлом году комсомольский фестиваль «День пельмень» стал победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль» Всероссийского конкурса «Торговля России-2023».