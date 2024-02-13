«День пельмень» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 18 февраля

Мероприятие будет проходить в этот день с 12.00 до 18.00 на Театральной площади. В программе фестиваля запланированы: выставка рукодельниц и мастер-классы, игры на свежем воздухе, концерт, футбол в валенках, пельменный забег, а также продажа вареных и сырых пельменей. Кроме того гостей мероприятия ждет дегустация, и кулинарный конкурс пельменей.