Глава Росприроднадзора РФ: проблема «угольной пыли» в Приморье остаётся

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова совершает рабочую поездку в Приморье. Она уже осмотрела несколько крупных портов. Ее главный предварительный вывод — проблема запыления угольной пылью городов и посёлков не снята.
По словам главы ведомства, стивидоры должны более тщательно соблюдать экологические требования и нормы в своей работе. На ряде предприятий к этому относятся с пониманием и осуществляют соответствующие процессы. Например, закрытая перевалка угля. Или использование воды, чтобы пыль не распространялась за территорию предприятия.
«От работы терминалов не должны страдать морская акватория и жители соседних городов, — сказала глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. — Будем тщательно наблюдать за деятельностью компаний».
Радионова уже побыла в портах «Суходол», «Вера», ВМРП и ВМТП.
«Выводы сделаем позже — по результатам поездки и после изучения материалов». — добавила глава Росприроднадзора.