Глава Росприроднадзора РФ: проблема «угольной пыли» в Приморье остаётся

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова совершает рабочую поездку в Приморье. Она уже осмотрела несколько крупных портов. Ее главный предварительный вывод — проблема запыления угольной пылью городов и посёлков не снята.

По словам главы ведомства, стивидоры должны более тщательно соблюдать экологические требования и нормы в своей работе. На ряде предприятий к этому относятся с пониманием и осуществляют соответствующие процессы. Например, закрытая перевалка угля. Или использование воды, чтобы пыль не распространялась за территорию предприятия.

Однако другие порты пока не в полной мере борются с загрязнением. Как следствие, от людей продолжают поступать жалобы на угольную пыль. По словам главы ведомства, количество обращений жителей в службу говорит о том, что проблема запыления угольной пылью городов и посёлков не снята.