Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с легионером

После того как новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь» отказали в удовлетворении апелляции об оспаривании четырех технических поражениях и потери четырех очков, клуб «Сибирь» и Федор Гордеев расторгли контракт — теперь защитник будет играть в Американской хоккейной лиге.