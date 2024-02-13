Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с легионером

После того как новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь» отказали в удовлетворении апелляции об оспаривании четырех технических поражениях и потери четырех очков, клуб «Сибирь» и Федор Гордеев расторгли контракт — теперь защитник будет играть в Американской хоккейной лиге.
Известно, что технические поражения КХЛ присудила команде из-за того, что российский игрок считался легионером в этом сезоне и не имел российского спортивного гражданства.
Напомним, что стали известны причины увеличения субсидирования новосибирского клуба «Сибирь».