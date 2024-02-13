«СКА-Нефтяник» на домашнем льду взял реванш у московского «Динамо»

— Хабаровчане сыграли прагматично, сделав ставку на контратаки, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Ко всему прочему, у армейцев своевременно пошли угловые, благодаря которым им удалось уйти в отрыв первом тайме. На перерыв команды ушли при счёте 4:2, у наших отличились Алан Джусоев, Владислав Кузнецов и оба брата Мяаття. Во втором тайме ситуация мало изменилась: гости часто атаковали, а хозяева льда ловили их на ошибках — но максимум, чего удалось добиться столичной команде — это избежать поражения с крупным счетом. Итог встречи 9:5.