«СКА-Нефтяник» на домашнем льду взял реванш у московского «Динамо»

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» вечером 12 февраля принимал на домашнем льду московское «Динамо». После досадной неудачи в Иркутске, где в прошлом туре армейцы умудрились проиграть, ведя со счётом 0:2, тренерский штаб «кабанов» сделал определённые выводы и внушил подопечным новые установки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом матче дальневосточники смотрелись иначе, действовали по принципу «один за всех — и все за одного». Это, а также отсутствие в рядах столичного клуба их лучшего снайпера Алмаза Миргазова, явилось залогом успеха армейцев.
— Хабаровчане сыграли прагматично, сделав ставку на контратаки, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Ко всему прочему, у армейцев своевременно пошли угловые, благодаря которым им удалось уйти в отрыв первом тайме. На перерыв команды ушли при счёте 4:2, у наших отличились Алан Джусоев, Владислав Кузнецов и оба брата Мяаття. Во втором тайме ситуация мало изменилась: гости часто атаковали, а хозяева льда ловили их на ошибках — но максимум, чего удалось добиться столичной команде — это избежать поражения с крупным счетом. Итог встречи 9:5.
— «СКА-Нефтяник» не только взял реванш за поражение в первом круге 7:11, но и, в случае равенства очков с «Динамо» на финише предварительного этапа, будет иметь преимущество по результатам личных встреч, — подчеркнули в пресс-службе «кабанов». — Теперь «СКА-Нефтянику» предстоит еще один экзамен на прочность. 15 февраля хабаровчане в арене «Ерофей» скрестят клюшки с лидером регулярного первенства архангельским «Водником». Начало матча в 19 часов.