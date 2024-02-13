Новосибирскую область скуют ночные морозы до −29 градусов

— Днем во вторник, 13 февраля, в области ожидается минус 19 градусов (непосредственно в Новосибирске — минус 11 — минус 13 градусов), ночью похолодает до минус 29 градусов (в Новосибирске будет минус 20 — минус 22 градуса), — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.