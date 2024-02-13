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Новосибирскую область скуют ночные морозы до −29 градусов

Новосибирскую область 13 февраля скуют ночные морозы до −29 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске во вторник, 13 февраля, будет морозной: об этом предупредили синоптики новосибирского гидрометцентра.

— Днем во вторник, 13 февраля, в области ожидается минус 19 градусов (непосредственно в Новосибирске — минус 11 — минус 13 градусов), ночью похолодает до минус 29 градусов (в Новосибирске будет минус 20 — минус 22 градуса), — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Возможны небольшие снегопады, метеорологи прогнозирую ветер с порывами до 15 м/с в некоторых районах Новосибирской области.