В Хабаровске открыли движение поездов по новому третьему пути

После подключения к централизованной системе управления открыто движение по новому третьему пути на важном участке Транссиба между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. Комплекс работ на перегоне по обустройству пути и пассажирской инфраструктуры ведется в рамках программы модернизации Восточного полигона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
Для удобства пассажиров построены новые платформы на остановках Юбилейная и Швейная фабрика. Также продолжается возведение трёх надземных пешеходных переходов, открытие которых планируется осенью этого года.
Подобный проект впервые реализуется на Дальнем Востоке в условиях плотной городской застройки. Для комфорта горожан, проживающих недалеко от железнодорожных путей, при строительстве используются технологии для снижения шума от подвижного состава. В частности, для уменьшения вибрации уложены подбалластные маты на участке длиной более 3,3 км. Помимо этого, для защиты от шумового воздействия будут построены защитные экраны протяженностью более 11 км и высотой от 4 до 6 м.
Открытие движения по третьему пути позволит оптимизировать межстанционную работу и увеличить пропускную способность по первому и второму главному пути перегона Хабаровск-1 — Хабаровск-2.