В Хабаровске открыли движение поездов по новому третьему пути

Подобный проект впервые реализуется на Дальнем Востоке в условиях плотной городской застройки. Для комфорта горожан, проживающих недалеко от железнодорожных путей, при строительстве используются технологии для снижения шума от подвижного состава. В частности, для уменьшения вибрации уложены подбалластные маты на участке длиной более 3,3 км. Помимо этого, для защиты от шумового воздействия будут построены защитные экраны протяженностью более 11 км и высотой от 4 до 6 м.