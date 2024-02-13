13 февраля Новосибирск накроет магнитная буря

Специалисты также напомнили, что в периоды магнитных бурь метеозависимым людям не стоит перетруждаться и сильно стрессовать. А для поддержания хорошего самочувствия следует больше находиться на свежем воздухе, пить обильно воду и есть свежие фрукты или овощи.