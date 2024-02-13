13 февраля Новосибирск накроет магнитная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН сообщили, что сегодня, 13 февраля, в Новосибирске ожидается магнитная буря.
По их словам, максимум бури придется примерно на период с 16:00 до 18:00 по местному времени, после чего магнитосфера начнет спадать.
Специалисты также напомнили, что в периоды магнитных бурь метеозависимым людям не стоит перетруждаться и сильно стрессовать. А для поддержания хорошего самочувствия следует больше находиться на свежем воздухе, пить обильно воду и есть свежие фрукты или овощи.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 14 февраля жители Новосибирска смогут увидеть полет кометы PanSTARRS.