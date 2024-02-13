Температурные качели: нестабильная погода ожидается в Приморье

Что касается Владивостока, то 14 февраля, как «Комсомолка» писала ранее, станет самым теплым днем на этой неделе. В ночь на четверг столбики термометров достигнут −4…-7°С, днем −2…-5°С. В пятницу, 16 числа, минимальная температура воздуха понизится на 3−4 градуса, а максимальная окажется выше, чем сутки назад.