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Температурные качели: нестабильная погода ожидается в Приморье

В Приморье плюсовая температура воздуха сменится крепкими морозами.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Приморье на этой неделе ожидаются температурные качели. В некоторых районах края столбики термометров покажут плюсовые значения, а где-то морозы окрепнут. Подробным прогнозом погоды поделились синоптики Примгидромета. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В ночь на среду, 14 февраля, в северных районах края сохранится снег, днем из-за гребня антициклона в Приморье вторгнется холодный воздух. На западе региона температура воздуха достигнет −1…+6°С, на востоке до +10°С.

15 февраля осадки не предвидятся, но вот похолодание продолжится. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-17°С, на побережье до −2…-9°С, а на северо-востоке морозы окрепнут до −20°С.

В ночь на пятницу, 16 февраля, также ожидается усиление похолодание, однако уже днем холодный воздух сменится теплым.

Что касается Владивостока, то 14 февраля, как «Комсомолка» писала ранее, станет самым теплым днем на этой неделе. В ночь на четверг столбики термометров достигнут −4…-7°С, днем −2…-5°С. В пятницу, 16 числа, минимальная температура воздуха понизится на 3−4 градуса, а максимальная окажется выше, чем сутки назад.