Температурные качели: нестабильная погода ожидается в Приморье

В Приморье на этой неделе ожидаются температурные качели. В некоторых районах края столбики термометров покажут плюсовые значения, а где-то морозы окрепнут. Подробным прогнозом погоды поделились синоптики Примгидромета. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В ночь на среду, 14 февраля, в северных районах края сохранится снег, днем из-за гребня антициклона в Приморье вторгнется холодный воздух. На западе региона температура воздуха достигнет −1…+6°С, на востоке до +10°С.
15 февраля осадки не предвидятся, но вот похолодание продолжится. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-17°С, на побережье до −2…-9°С, а на северо-востоке морозы окрепнут до −20°С.
Что касается Владивостока, то 14 февраля, как «Комсомолка» писала ранее, станет самым теплым днем на этой неделе. В ночь на четверг столбики термометров достигнут −4…-7°С, днем −2…-5°С. В пятницу, 16 числа, минимальная температура воздуха понизится на 3−4 градуса, а максимальная окажется выше, чем сутки назад.