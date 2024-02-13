На близком к Приморью китайском курорте Хайнань расширен безвизовый режим

Китайские власти значительно смягчили политику въезда в свою южную провинцию Хайнань для граждан шести стран. Это Россия, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты, США, Франция и Япония.
Как сообщило издание XINHUANET со ссылкой на Национальную иммиграционную администрацию КНР, с 9 февраля подданные этих стран могут приезжать на курортный остров без визы не только в качестве туристов, но также и для посещения родственников, получения лечения, участия в выставках, спортивных соревнованиях и с деловыми целями. На данный момент срок нахождения на Хайнане без визы ограничен 30 днями.
В заявлении администрации говорится, что изменения в безвизовой политике въезда направлены на продвижение открытости островной провинции Хайнань по всем направлениям, а также на поддержку строительства на острове порта свободной торговли.