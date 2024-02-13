На близком к Приморью китайском курорте Хайнань расширен безвизовый режим

Как сообщило издание XINHUANET со ссылкой на Национальную иммиграционную администрацию КНР, с 9 февраля подданные этих стран могут приезжать на курортный остров без визы не только в качестве туристов, но также и для посещения родственников, получения лечения, участия в выставках, спортивных соревнованиях и с деловыми целями. На данный момент срок нахождения на Хайнане без визы ограничен 30 днями.