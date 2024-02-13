«Эксперт РА» оценил риск дефолта в Новосибирске

При этом рейтинг кредитоспособности Новосибирска подтвержден на уровне ruА, что говорит о финансовой стабильности. Об этом сообщило издание Сиб.край.
В этом году город планирует погасить еще 15,3% долга. Это означает высокий уровень кредитоспособности по российской национальной шкале.
При этом муниципалитет имеет еще средства на счетах и открытые кредитные линии, а также доступ к казначейским кредитам. По словам доцента кафедры общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидата экономических наук Юлии Дюбановой, категория «А» кредитного рейтинга Новосибирска, объясняется высоким уровнем развития экономики, демографического развития и рынка труда города, а также умеренной долговой нагрузкой и комфортной сбалансированностью бюджета.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирск опустился на 9 пунктов в рейтинге по качеству общественного транспорта.