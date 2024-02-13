«Эксперт РА» оценил риск дефолта в Новосибирске

При этом муниципалитет имеет еще средства на счетах и открытые кредитные линии, а также доступ к казначейским кредитам. По словам доцента кафедры общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидата экономических наук Юлии Дюбановой, категория «А» кредитного рейтинга Новосибирска, объясняется высоким уровнем развития экономики, демографического развития и рынка труда города, а также умеренной долговой нагрузкой и комфортной сбалансированностью бюджета.