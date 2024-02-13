Дорожная техника в Омске устарела на 80%

«Что касается города, мы договорились, что принимаем пятилетнюю программу и будем закупать дополнительно технику, потому что парк сегодня не укомплектован, и на сегодняшний день 80% — это старая техника, ее надо обновлять. Будем вести эту работу, люди увидят ее результаты, потому что дороги, тротуары и остановки должны быть чистыми», — сказал Хоценко.