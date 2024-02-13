Дорожная техника в Омске устарела на 80%

В Омской области планируют за пять лет обновить парк дорожной техники города. В беседе с ТАСС губернатор Виталий Хоценко рассказал, что 80% техники, которая сейчас имеется у города, уже устарели.
«Что касается города, мы договорились, что принимаем пятилетнюю программу и будем закупать дополнительно технику, потому что парк сегодня не укомплектован, и на сегодняшний день 80% — это старая техника, ее надо обновлять. Будем вести эту работу, люди увидят ее результаты, потому что дороги, тротуары и остановки должны быть чистыми», — сказал Хоценко.
Уже в ближайшее время Омск получит 11 единиц спецтехники стоимостью около 150 миллионов рублей. Хоценко подчеркнул, что текущая аномальная зима стала проверкой на прочность систем жизнеобеспечения Омска и области.
«Никто не помнит такой зимы и такого количества осадков. Снег идет очень часто, поэтому на систему жилищно-коммунального и дорожного хозяйства очень большая нагрузка», — отметил глава региона.