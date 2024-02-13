Идет после жаркой ночи: внешний вид амурской тигрицы поразил жителей Приморья

Амурская тигрица прогуливалась по своей территории взъерошенная и спокойная. Сотрудники центра «Тигр» предположили, что у нее была ночь любви, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты подчеркнули, что выглядеть так беспорядочно хищница может только в двух случаях: если ее шерсть активно гладили или полового акта.
Первый вариант автоматически отметается: на территории Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» — сплошная дикая природа, следов человека здесь даже не предвидится. Остается только вторая версия. Отметим, что «брачная ночь» длится у хищников до десяти дней, в среднем — около недели.
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