Идет после жаркой ночи: внешний вид амурской тигрицы поразил жителей Приморья

Первый вариант автоматически отметается: на территории Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» — сплошная дикая природа, следов человека здесь даже не предвидится. Остается только вторая версия. Отметим, что «брачная ночь» длится у хищников до десяти дней, в среднем — около недели.