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Идет после жаркой ночи: внешний вид амурской тигрицы поразил жителей Приморья

Сотрудники центра «Амурский тигр» рассказали о личной жизни самки в Лазовском заповеднике.
Источник: Центр "Амурский тигр"

Амурская тигрица прогуливалась по своей территории взъерошенная и спокойная. Сотрудники центра «Тигр» предположили, что у нее была ночь любви, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Специалисты подчеркнули, что выглядеть так беспорядочно хищница может только в двух случаях: если ее шерсть активно гладили или полового акта.

Первый вариант автоматически отметается: на территории Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» — сплошная дикая природа, следов человека здесь даже не предвидится. Остается только вторая версия. Отметим, что «брачная ночь» длится у хищников до десяти дней, в среднем — около недели.

Ранее «КП» писала о маршрутах редких хохлатых орлов.

флора и фауна