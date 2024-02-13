Их сердца уже не бились: хабаровские медики смогли вытащить с «того света» больше 25 людей

Станция скорой медицинской помощи Хабаровского края поделились статистикой: в прошлом году клиническую смерть пережили 26 жителей региона. Их сердца удалось вновь «запустить» благодаря работе врачей. Всего в этом числе 17 мужчин и девять женщин, 10 человек — в возрасте 37−57 лет. Больше всего спасенных жизней оказалось на счету Кировской подстанции.
— Огромный опыт и успех в работе неминуем. Слаженность и отточенность действий, спокойствие, когда ты уверен в себе и в людях, которые рядом с тобой. Оказание экстренной медицинской помощи — это и работа, и долг. И мы не понаслышке знаем, что даже в самых безвыходных ситуациях, когда, казалось бы, нет никакой надежды, — все возможно — говорят сотрудники станции скорой помощи Хабаровска.
Основной технологией сейчас является аппарат для непрямого массажа сердца. С его помощью врачи одновременно действуют на грудную клетку и обеспечивают внутривенный доступ для введения лекарств.