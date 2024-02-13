Хабаровский музыкальный театр покажет зрителям закулисье

Хабаровский краевой академический музыкальный театр проведет для всех желающих экскурсию по закулисью. Посетители смогут побывать в цехах, где создаются спектакли, и заглянуть на репетицию одного из них, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Во время экскурсии мы расскажем о том, сколько стоит создать спектакль, что происходит по ту сторону театрального занавеса во время постановки, окажемся в мастерской, где создают декорации и, конечно, заглянем на репетицию концерта «Неоклассика. Лучшее», — отметили в пресс-службе музыкального театра.
Гостям также расскажут, как устроен главный пульт театра, как опускается сценический штанкет и открывается театральный занавес. Словом, посетители увидят устройство театра «изнутри» и побывают там, где немногим удавалось побывать.
Количество участников экскурсии ограничено. Первое путешествие по закулисью состоится уже сегодня, 13 февраля в 17:30. Для записи на последующие необходимо позвонить по номеру: +7−984−290−28−61.