Хабаровский музыкальный театр покажет зрителям закулисье

— Во время экскурсии мы расскажем о том, сколько стоит создать спектакль, что происходит по ту сторону театрального занавеса во время постановки, окажемся в мастерской, где создают декорации и, конечно, заглянем на репетицию концерта «Неоклассика. Лучшее», — отметили в пресс-службе музыкального театра.