Омскую казачью кадетскую школу-интернат ремонтируют с опережением

Подрядчик приступил к работе в конце декабря, на данный момент на объекте трудятся 42 человека.
«Демонтажные работы выполнены на 60%, это хороший опережающий график темп работы», — написал Иван Кротт в своём телеграм-канале.
За два года в школе обновят кровлю, потолки, пол, окна и многое другое. Также будут выполнены электромонтажные, штукатурные, облицовочные и малярные работы.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, в 2024 году в Омской области продолжится реализация Президентской программы каремонта образовательных организаций. Планируется отремонтировать 24 школы. Девятнадцать — за два года, пять — за год. Ранее мы писали об этом подробно.
Кроме того в этом году начнётся пятилетняя региональная программа по замене окон и ремонту крыш в более чем тысячи школах и детских садах.