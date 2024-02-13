Омскую казачью кадетскую школу-интернат ремонтируют с опережением

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, в 2024 году в Омской области продолжится реализация Президентской программы каремонта образовательных организаций. Планируется отремонтировать 24 школы. Девятнадцать — за два года, пять — за год. Ранее мы писали об этом подробно.