В Хабаровском крае договорились о сдерживании цен на продукты

Работа по сдерживанию цен ведется Минпромторгом края с 2022 года. В 2023 году было заключено 413 соглашений с организациями торговли, действующими в 768 магазинах. Далее, как сообщил собеседник агентства, по вопросу стабилизации цен будут налаживать взаимодействие с администрациями городских округов и районов региона. К соглашению планируется привлечь торговые организации, работающие на территориях.