В Хабаровском крае договорились о сдерживании цен на продукты

Министерство промышленности и торговли Хабаровского края заключило соглашение с крупными торговыми сетями по стабилизации цен на социально значимые продукты. Об этом сообщил ТАСС (16+) замминистра Дмитрий Тенетко.
«Соглашение позволит поддержать социально незащищенных жителей края и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса. Первыми к инициативе присоединились магазины “Самбери” и “Пятерочка”. Представители крупных ретейлеров подписали документ, который предусматривает введение на выбранный перечень продуктов предельных торговых надбавок не более 10% либо фиксацию цены на минимально возможном уровне», — сказал Дмитрий Тенетко.
Он уточнил, что каждая торговая сеть определит для себя около 10 наиболее важных и востребованных продуктов, таких как мука, гречка, масло, хлеб и другие, цены на которые будут зафиксированы.
Работа по сдерживанию цен ведется Минпромторгом края с 2022 года. В 2023 году было заключено 413 соглашений с организациями торговли, действующими в 768 магазинах. Далее, как сообщил собеседник агентства, по вопросу стабилизации цен будут налаживать взаимодействие с администрациями городских округов и районов региона. К соглашению планируется привлечь торговые организации, работающие на территориях.