Для многодетных семей хотят разрешить бесплатную парковку

Многодетным семьям в России хотят разрешить бесплатную парковку на платных стоянках. Законопроект будет внесен депутатами в Госдуму 13 февраля.
«У многих многодетных семей есть собственные автомобили, но на парковках около торговых центров, магазинов, больниц и поликлиник им не выделено специальных мест. С маленькими детьми семьям приходится ставить машины на существенном расстоянии от объектов социальной инфраструктуры или оплачивать дорогостоящую платную парковку», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
В документе отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья.
Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ продлит семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. По ее словам, программа стала очень востребованной среди россиян.