Для многодетных семей хотят разрешить бесплатную парковку

В документе отмечается, что в стране роль многодетной семьи возрастает многократно в сложившейся демографической ситуации. Один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил «Известиям», что данную льготу необходимо вводить на федеральном уровне, а также расширять меры поддержки многодетных семей. По его словам, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации такой должна быть каждая вторая семья.