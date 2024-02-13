Сотрудники Хабаровскэнергосбыта подарили подшефному детдому вкусный праздник

В новый год по восточному календарю сотрудники Хабаровскэнергосбыта подарили воспитанникам из подшефного детского дома № 14 г. Бикин «вкусный» мастер-класс по приготовлению суши и роллов. Ребятам выдалась уникальная возможность познать тонкости паназиатской кухни и самим приготовить блюда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В этот раз энергетики пригласили в гости к детям известного хабаровского шеф-повара Андрея Тромбачева, владельца кафе в открытом бассейне и фитнес-центре Panovalife.

В день поездки повар-профессионал, неравнодушный к судьбам детей, отменил все свои планы, закупил необходимый набор продуктов, подготовил инвентарь и отправился вместе с энергетиками познакомить ребят с кулинарными премудростями в приготовлении блюд восточной кухни — суши, роллов, блинчиков с жареными бананами.

Дети встретили гостей с огромной радостью и в предвкушении чего-то нового и необычного. В большом зале были заботливо подготовлены столы для работы. Маленькая Зарема вызвалась быть учеником шеф-повара и во всем ему помогать. Ребята, расселись на стульчики, внимательно слушали и наблюдали за точными движениями рук профессионала.

Шеф-повар рассказал технологию приготовления суш и роллов, показал ребятам, как нужно варить рис, какие ингредиенты идут в сироп для пропитки риса, как правильно нарезать рыбу, как подготовить другие ингредиенты для роллов (огурцы, мясо), как правильно работать с ковриком, как его скручивать и создавать правильную форму. Андрей виртуозно владел кухонным ножом, ребята завороженно наблюдали.

Известный хабаровский шеф-повар, папа двух замечательных детей, очень легко смог найти подход к каждому ребенку. Уделил всем время, каждому объяснил и показал, как правильно готовить и не бояться.

Ребята своими руками готовили суши и крутили роллы, нарезали их большим ножом и складывали. Они получили прекрасную возможность прикоснуться к одной из древних профессий — повар, которая никогда не утратит своей актуальности, узнать о тонкостях поварского искусства, а также какое учебное заведение необходимо закончить. Зарема, которая очень любит животных, и хотела свою жизнь связать ветеринарией, задумалась, а не стать ли ей шеф-поваром. Многие дети, попробовав свои силы в кулинарном мастерстве, почувствовали отклик в сердце: это моя профессия!