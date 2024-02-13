Сотрудники Хабаровскэнергосбыта подарили подшефному детдому вкусный праздник

В новый год по восточному календарю сотрудники Хабаровскэнергосбыта подарили воспитанникам из подшефного детского дома № 14 г. Бикин «вкусный» мастер-класс по приготовлению суши и роллов. Ребятам выдалась уникальная возможность познать тонкости паназиатской кухни и самим приготовить блюда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В этот раз энергетики пригласили в гости к детям известного хабаровского шеф-повара Андрея Тромбачева, владельца кафе в открытом бассейне и фитнес-центре Panovalife.
В день поездки повар-профессионал, неравнодушный к судьбам детей, отменил все свои планы, закупил необходимый набор продуктов, подготовил инвентарь и отправился вместе с энергетиками познакомить ребят с кулинарными премудростями в приготовлении блюд восточной кухни — суши, роллов, блинчиков с жареными бананами.
Шеф-повар рассказал технологию приготовления суш и роллов, показал ребятам, как нужно варить рис, какие ингредиенты идут в сироп для пропитки риса, как правильно нарезать рыбу, как подготовить другие ингредиенты для роллов (огурцы, мясо), как правильно работать с ковриком, как его скручивать и создавать правильную форму. Андрей виртуозно владел кухонным ножом, ребята завороженно наблюдали.
— Главный инструмент повара — нож, важно знать правила работы с ним. Кисть руки делаем «кошечкой», сразу поджимается первая фаланга и ногти, о которых так переживают все девочки, и аккуратно нарезаем рыбу, — рассказывал Андрей Тромбачев о премудростях работы повара.
Известный хабаровский шеф-повар, папа двух замечательных детей, очень легко смог найти подход к каждому ребенку. Уделил всем время, каждому объяснил и показал, как правильно готовить и не бояться.
На десерт все дружно жарили на большой сковороде бананы, кто-то раскладывал в тарелочки блины, кто-то шарики с шоколадным мороженным. Здесь ребята уже не могли сдержаться и скушали самое вкусное лакомство моментально. Дальше за праздничным столом вход пошли роллы и суши. Они были особенно вкусными, так как приготовлены своими руками.
В этот праздничный зимний день ребята не только узнали много интересного о кулинарии и о восточной кухне, но и загадали каждый свое сокровенное желание.