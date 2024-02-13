Дочь омского самбиста Александра Пушницы зарегистрировала именной товарный знак

Федеральная служба по интеллектуальной собственности по инициативе дочери омского самбиста зарегистрировала товарный знак «Александр Пушница». Как пояснила девушка по имени Мария, в обозримом будущем она собирается запустить в производство линейку спортивной одежды — при жизни эту идею дочь не раз проговаривала с именитым отцом. Кроме того, Марию очень заботит доброе имя папы, поэтому регистрация именного товарного знака дает ей законную страховку при использовании ФИО спортсмена третьими лицами в корыстных целях.