Дочь омского самбиста Александра Пушницы зарегистрировала именной товарный знак

Федеральная служба по интеллектуальной собственности по инициативе дочери омского самбиста зарегистрировала товарный знак «Александр Пушница». Как пояснила девушка по имени Мария, в обозримом будущем она собирается запустить в производство линейку спортивной одежды — при жизни эту идею дочь не раз проговаривала с именитым отцом. Кроме того, Марию очень заботит доброе имя папы, поэтому регистрация именного товарного знака дает ей законную страховку при использовании ФИО спортсмена третьими лицами в корыстных целях.
— Существуют примеры, когда именем знаменитости пользуется в личных целях тот, кто представляется близким человеком. Популярное имя рано или поздно становится объектом копирования третьими лицами. Чтобы получить юридическую защиту и пресечь действия конкурентов, которые недобросовестно паразитируют на чужой репутации, бренд был зарегистрирован в качестве товарного знака, — рассказала Мария «СуперОмску».
Товарный знак дает право обладательнице выпускать под именем самбиста одежду, канцелярию, предметы быта и др.