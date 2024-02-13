Эксперты составили топ популярных любовных романов в Иркутской области

В Иркутской области популярность любовных романов оказалась не такой уж и высокой: регион оказался на 51 месте в рейтинге по стране и на 6 месте в Сибирском федеральном округе. В топ-5 любимых жителями Приангарья романтических книг вошли «Мир Аматорио. Соблазн» Мари Мур, «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт» Матильды Старр, «Родная кровь» Anne Dar, «Совершенные» Марины Суржевской и «Мир Аматорио. Искушение» Мари Мур.