В Приморье на месте могил экипажа Ту-14Т обнаружили двухъярусное захоронение

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон лично контролирует процесс решения данного инцидента. В скором времени состоится оперативное совещание на выезде с участием специалистов по профилю и местных жителей. В ходе него планируется разработать наилучшее решение, включая меры по увековечению памяти погибших военнослужащих.