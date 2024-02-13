В Приморье на месте могил экипажа Ту-14Т обнаружили двухъярусное захоронение

Прокуратура города Артёма проводит проверку по информации об обнаружении дополнительный захоронений «поверх» братской могилы экипажа торпедоносца Ту-14Т, сбитого по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Прокуратура города даст оценку исполнению требований законодательства о погребении и похоронном деле, по результатам которой оценит и действия ответственных лиц и организаций.
История оказалась на слуху после того, как поисковое объединение «АвиаПоиск» обнаружило двухъярусное захоронение на кладбище в селе Кневичи. Умерших якобы хоронили «вторым этажом» — над экипажем военного самолета Ту-14Т.
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон лично контролирует процесс решения данного инцидента. В скором времени состоится оперативное совещание на выезде с участием специалистов по профилю и местных жителей. В ходе него планируется разработать наилучшее решение, включая меры по увековечению памяти погибших военнослужащих.