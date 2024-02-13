Во Владивостоке пригласить девушку на свидание можно 12 раз в месяц

Эксперты сервиса 2ГИС накануне Дня влюбленных провели исследование, в какую сумму обойдется свидание в 26 крупнейших городах России. На первом месте ожидаемо Москва. Владивосток занял в рейтинге вторую позицию, опередив Красноярск, Казань, Санкт-Петербург и другие крупные города.
Средний чек в столице Приморья на посещение ресторана и покупку букета из семи красных роз составляет 5 832 ₽ Для сравнения, в Москве 6693, в Красноярске — 5 597 рублей.
Также эксперты посчитали, что на среднюю зарплату житель Владивостока может сходить в месяц на 12 романтических свиданий. То есть на руки житель краевой столицы получает около 70 тысяч рублей. В крае, по официальной статистике, средняя зарплата — 65 446 рублей в месяц. Но и цены в муниципалитетах на рестораны несколько ниже.
Кстати, самое дешевое свидание можно организовать в Ульяновске — 3,9 тысяч. А в Тюмени при среднем чеке на одно мероприятие в 5 тысяч рублей, на свидания можно ходить 20 раз в месяц. Зарплата в 100 тысяч позволяет.