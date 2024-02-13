Во Владивостоке пригласить девушку на свидание можно 12 раз в месяц

Также эксперты посчитали, что на среднюю зарплату житель Владивостока может сходить в месяц на 12 романтических свиданий. То есть на руки житель краевой столицы получает около 70 тысяч рублей. В крае, по официальной статистике, средняя зарплата — 65 446 рублей в месяц. Но и цены в муниципалитетах на рестораны несколько ниже.