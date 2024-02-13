На Омскую область надвигаются морозы до −35 градусов

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.
Во вторник, 13 февраля, в регионе днём будет от −8 до −13 градусов. В среду, 14 февраля — от −10 до −15. По югу области местами и вовсе будет −5. Однако в течение дня ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
В ночь на четверг, 15 февраля, столбики термометров опустятся до отметок −25…-30 градусов, местами будет до −35 мороза. −25…-30 градусов будет и днём четверга, лишь в некоторых районах «потеплеет» до −20.
13 и 14 февраля в Омской области также ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы, сильный ветер до 20 м/с. 15 февраля осадки прекратятся, скорость ветра станет немного меньше — 7−12 м/с, с порывами до 17 м/с.