В Красноярске сквер Пограничников обновят за 36 млн рублей

Сквер Пограничников, который располагается на пересечении ул. Воронова и пр. Металлургов, обновят в этом году. На самом деле его название — Молодёжный, но жители много лет называют его сквером Пограничников. Это связано с тем, что на территории установлен пограничный столб и флаг пограничных войск.
Работы стартуют весной и будут идти до конца лета. В ближайшее время контракт на проведение работ выставят на торги. Предварительная стоимость — около 36 млн руб., рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.
Уже подготовлен эскизный проект сквера. По задумке дизайнеров и архитекторов, в общественном пространстве появится входная мемориальная зона «Боевой и трудовой подвиг воинов границы» — это такая инсталляция с текстами писем солдат. Также в сквере запланирована тихая зона со скамьями-беседками. Кроме того, там уложат брусчатку, установят новые фонарные столбы, высадят ели и кустарники.
Работы будут выполняться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Напомним, в 2023 году сквер Пограничников одержал победу в голосовании горожан.