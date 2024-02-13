В Красноярске сквер Пограничников обновят за 36 млн рублей

Сквер Пограничников, который располагается на пересечении ул. Воронова и пр. Металлургов, обновят в этом году. На самом деле его название — Молодёжный, но жители много лет называют его сквером Пограничников. Это связано с тем, что на территории установлен пограничный столб и флаг пограничных войск.