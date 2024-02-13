В Красноярском крае выросла заболеваемость простудой

«В целом ситуация в регионе оценивается как стабильная — на прошлой неделе зарегистрировано 16 504 случая заболевания, из них в Красноярске —10 489, в Норильске —1 067. В нескольких территориях отмечается незначительное превышение среднекраевых показателей: в Красноярске, Рыбинском районе, поселке Кедровый».