СМИ: оскорбившая ученика учитель школы № 24 в Братске уволилась из учебного заведения

В статье «РГ» также указываются причины конфликта. Ученик пытался прорваться в кабинет математики, который проветривался на перемене. Учитель объяснила, что входить нельзя, тогда школьник попытался прорваться силой. Отмечается также, что подросток ранее уже конфликтовал с учителем, допускал ругательства в его адрес и даже бравировал этим. Вероятно, в какой-то момент у педагога сдали нервы, что и попало на видео.