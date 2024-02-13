СМИ: оскорбившая ученика учитель школы № 24 в Братске уволилась из учебного заведения

Инцидент в школе № 24 Братска произошёл 19 января. Один из учеников снял на камеру мобильного телефона, как педагог называет другого школьника «конченной мразью» и грозится его «задушить». Видео быстро разлетелось по социальным сетям и телеграм-каналам, вызвав широкий общественный резонанс и проверки правоохранительных органов. По факту инцидента в самой школе прошло заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Сообщалось, что по итогам заседания принято решение наказать учителя «в соответствии с трудовым законодательством и Правилами внутреннего распорядка для педагогических работников».
В статье «РГ» также указываются причины конфликта. Ученик пытался прорваться в кабинет математики, который проветривался на перемене. Учитель объяснила, что входить нельзя, тогда школьник попытался прорваться силой. Отмечается также, что подросток ранее уже конфликтовал с учителем, допускал ругательства в его адрес и даже бравировал этим. Вероятно, в какой-то момент у педагога сдали нервы, что и попало на видео.
В результате, педагог написала заявление об увольнении. Но что значит увольнение педагога, да еще математика, посреди учебного года? Вести уроки будет некому. В Братске ситуация с кадрами в школах крайне напряженная, — говорится в статье «Российской газеты».
На момент публикации этого материала, комментарий руководства школы получить не удалось. На сайте школы № 24 в разделе «Педагогический состав» сведения о педагоге отсутствуют — страница с информацией о ней сейчас недоступна.