Крупный район Владивостока остался без электричества — адреса

Коммунальная авария во Владивостоке во вторник, 13 февраля, оставила больше сотни домов без электроэнергии, сообщает ИА PrimaMeida. Ремонтными работами занимается АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети».
Так, по данным ведомства, без света остались дома по следующим адресам:
Нерчинская ул. 42.
Амурская ул. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 4.
Анисимова ул. 1, 9, 11, 15, 17.
Башидзе ул. 1, 10, 10А, 12, 16.
Комсомольская ул. 1, 2, 7А, 9, 11, 27А, 27 В, 27Д.
Красного Знамени пр-кт 21, 25, 30, 34, 38.
Московская ул. 1, 11, 13.
Мыс Кунгасный ул. 5 стр. 3.
Мыс Чумака ул. 1А, 1 В, 3.
Океанский пр-кт 48, 54, 66, 68, 70, 70А, 70 В, 72А, 101А, 103, 103А, 103Б, 105, 109.
Партизанская ул. 2.
Садовая ул. 25Б, 27.
Союзная ул. 17, 19, 20, 28, 28/2.
Хабаровская ул. 2, 2А, 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 20, 20А, 22, 24, 24А, 26, 30, 30А, 32, 32А, 34.
Кроме того, в МКУ «Центр организации дорожного движения», сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии светофорные объекты временно обесточены на перекрёстках в районе остановки «Дальпресс».
«Просим водителей быть внимательными при проезде участков», — подытожили специалисты.