В Хабаровске хотят очистить все крыши от сосулек

Причина проста — начавшееся потепление, только сегодня в Хабаровске ожидают повышение температуры до +2 градусов. Снег, скопившийся на крышах, начнет таять, а вечером, при похолодании, превратится в сосульки.
«Профильным структурам нужно взять на контроль этот вопрос. Работа будет проводиться до тех пор, пока все крыши многоквартирных домов не будут очищены от снега», — приводят в мэрии слова градоначальника.
В первую очередь станут чистить крыши, имеющие скаты, и те, где скопилось большое количество снега и сосулек. В администрации города призывают не ждать, когда произойдет несчастный случай, а при обнаружении наростов льда на кровлях немедленно обращаться в управляющую организацию.