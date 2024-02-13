Руководитель ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением

На открытых участках автодорог метели, снежный накат, гололедица и ухудшение видимости. В связи с резким изменением погодных условий начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
«Если выезд неизбежен, прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. В пути следует воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Сконцентрироваться необходимо и вблизи пешеходных переходов», — напомнил о правилах безопасного вождения руководитель ведомства.
По его словам, все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирию после снегопада придёт резкое и сильное похолодание.