Руководитель ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением

«Если выезд неизбежен, прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. В пути следует воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Сконцентрироваться необходимо и вблизи пешеходных переходов», — напомнил о правилах безопасного вождения руководитель ведомства.