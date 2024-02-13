В Уфу временно ограничен въезд грузового транспорта. Проезд закрыт 13 февраля до 17 часов в связи с погодными условиями.
Как сообщили в ГИБДД Уфы, проезд грузовиков ограничен с 8 часов утра по дорогам Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
«Госавтоинспекция Уфы обращается с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения. В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами», — призвали в ведомстве.