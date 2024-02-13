Сегодня суд рассмотрит жалобу на арест Елены Прочаковской

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожа Прочаковская была задержана 16 января, ей предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2017 года госпожа Прочаковская, являясь в то время старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Зарплатная банковская карта при этом находилась у обвиняемой. По ходатайству следователя ГСУ СКР по Московской области, Елена Прочаковская была заключена под стражу до 2 февраля, отменить меру пресечения в Московском областном суде ей не удалось. 1 февраля суд по ходатайству следователя продлил арест до 17 апреля.