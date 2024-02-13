Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожа Прочаковская была задержана 16 января, ей предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в июне 2017 года госпожа Прочаковская, являясь в то время старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска, фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Зарплатная банковская карта при этом находилась у обвиняемой. По ходатайству следователя ГСУ СКР по Московской области, Елена Прочаковская была заключена под стражу до 2 февраля, отменить меру пресечения в Московском областном суде ей не удалось. 1 февраля суд по ходатайству следователя продлил арест до 17 апреля.
Сегодня суд рассмотрит жалобу на арест Елены Прочаковской
Московский областной суд сегодня рассмотрит жалобу руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской на постановление Красногорского городского суда, следует из информации на сайте областного суда.