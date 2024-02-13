Татуировки стали препятствием для трудоустройства волгоградцев

Так, 1 из 10 соискателей в Волгограде сознались, что им отказывал работодатель в трудоустройстве на должность из-за наличия на теле татуировок.
Фактически наличие у кандидата татуировок не может быть основанием для отказа в трудоустройстве, это считается незаконным. Однако соискателю, имеющему на открытых участках тела тату, будет трудно устроиться в банк, клиентский сервис или отдел продаж.
Также выяснилось, что только 28% волгоградцев положительно относятся к татуировкам, 40% — отрицательно, а каждый 3-й не мог дать точный ответ.
Кроме того, женщины чаще мужчин признавались, что хотели бы сделать себе татуировку.