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Татуировки стали препятствием для трудоустройства волгоградцев

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие представители экономически активного населения.
Источник: Волгоградская правда

Так, 1 из 10 соискателей в Волгограде сознались, что им отказывал работодатель в трудоустройстве на должность из-за наличия на теле татуировок.

Фактически наличие у кандидата татуировок не может быть основанием для отказа в трудоустройстве, это считается незаконным. Однако соискателю, имеющему на открытых участках тела тату, будет трудно устроиться в банк, клиентский сервис или отдел продаж.

Также выяснилось, что только 28% волгоградцев положительно относятся к татуировкам, 40% — отрицательно, а каждый 3-й не мог дать точный ответ.

Кроме того, женщины чаще мужчин признавались, что хотели бы сделать себе татуировку.

занятость