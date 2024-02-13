В Красноярском крае ожидается рост потока туристов

Депутаты задали руководителю краевого агентства по туризму ряд вопросов. Егор Васильев уточнил, как планируется финансировать федеральные направления программы, Ирина Субочева хотела узнать про приобретение автобусов для туристов с ОВЗ, Максим Золотухин поинтересовался, кто будет заниматься развитием курортно-туристической базы, Вера Оськина и Денис Терехов интересовали, есть ли понимание того, где будут построены новые гостиницы и санатории. Алена Миронова обратилась к прокуратуре края с просьбой подключиться к организации для подрастающего поколения пеших туров с проживанием в палатках. Алексей Кулеш напомнил о безопасности туристов на воде. Сергей Сизоненко высказал предложения по развитию северного туризма, пантотерапии, Виталий Дроздов — по реализации сувенирной продукции, Сергей Зяблов — о путешествиях школьников в Сибирь.