В Красноярском крае ожидается рост потока туристов

На заседании комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды депутатам Законодательного Собрания представили программу «Развитие туризма», разработанную по поручению президента Владимира Путина. Программа начнет действовать с 2025 года и рассчитана до 2030-го, на ее реализацию заложено 10 млрд рублей.
«Туризм сегодня — одна из перспективных отраслей, которая прославляет наш край и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона», — отметил Тарас Яскевич, руководитель краевого агентства по туризму.
Как рассказал докладчик, в сфере туризма в регионе услуги оказывают 272 классифицированных гостиниц, 1,5 тысячи объектов питания, работают 55 туроператоров. Потенциал у края — до 10 млн туристов в год. Сдерживающими факторами в развитии туризма являются, например, дефицит туристской инфраструктуры, высокая стоимость транспортировки.
В приоритете развитие природного парка «Ергаки», села Шушенское, территории вокруг Красноярска и Красноярского моря, путешествий по Енисею, маршрутов на плато Путорана и Северный полюс.
Депутаты задали руководителю краевого агентства по туризму ряд вопросов. Егор Васильев уточнил, как планируется финансировать федеральные направления программы, Ирина Субочева хотела узнать про приобретение автобусов для туристов с ОВЗ, Максим Золотухин поинтересовался, кто будет заниматься развитием курортно-туристической базы, Вера Оськина и Денис Терехов интересовали, есть ли понимание того, где будут построены новые гостиницы и санатории. Алена Миронова обратилась к прокуратуре края с просьбой подключиться к организации для подрастающего поколения пеших туров с проживанием в палатках. Алексей Кулеш напомнил о безопасности туристов на воде. Сергей Сизоненко высказал предложения по развитию северного туризма, пантотерапии, Виталий Дроздов — по реализации сувенирной продукции, Сергей Зяблов — о путешествиях школьников в Сибирь.
Подвел итог обсуждения председатель профильного комитета Александр Новиков: "Красноярский край динамично развивает туризм. В 2022 году турпоток составил два миллиона человек. При реализации государственной программы по развитию туризма мы ставим целью и задачей нарастить турпоток до трех миллионов туристов. Число занятых в этой отрасли должно увеличиться до 40 тысяч человек. Если говорить об экономическом показателе, то на туризм должно приходиться 2,2% объема внутреннего регионального продукта. Это серьезные задачи.
Предусмотрены инструменты финансовой поддержки, среди которых субсидии муниципальным образованиям, туроператорам, некоммерческим организациям и юридическим лицам, гранты турфирмам на программы социального туризма. Представлена широкая линейка мер, и есть еще вопросы, которые за 2024 год мы доработаем".