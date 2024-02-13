Артист Панкратов-Черный сломал ребра на гастролях в Норильске

Народный артист России Александр Панкратов-Черный заболел после гастролей в Красноярском крае. Напомним, 8 февраля его пришлось госпитализировать в московскую больницу, а спектакли с его участием были отменены.
Оказалось, все дело в полученных в Сибири травмах, на которые он сначала не обратил внимания, пока состояние не ухудшилось.
12 февраля 74-летний артист рассказал KP.RU о том, где их получил, и как себя сейчас чувствует.
— На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал ребра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу, — поделился он.
Ранее в сети появилась информация, что артист мог получить переломы, неудачно упав в Красноярске. Но оказалось, что это не так. Он с коллегами гастролировал в начале февраля со спектаклем «Женихи» не только в столице края: в общей сложности, объехал пять городов региона. В том числе, Норильск, в котором и произошел несчастный случай.