Артист Панкратов-Черный сломал ребра на гастролях в Норильске

Ранее в сети появилась информация, что артист мог получить переломы, неудачно упав в Красноярске. Но оказалось, что это не так. Он с коллегами гастролировал в начале февраля со спектаклем «Женихи» не только в столице края: в общей сложности, объехал пять городов региона. В том числе, Норильск, в котором и произошел несчастный случай.