Житель Иркутской области оплатил штрафы на 100 тыс рублей ради выезда из страны

Житель Иркутской области заработал штрафы за нарушения ПДД на 100 тысяч рублей, но выплачивать их не собирался. Тогда судебный пристав вынес постановление о ограничении в праве выезда за пределы страны. Об этом сообщают в ГУФССП России по Приангарью.
— Спустя время должнику понадобилось уехать за границу по личным делам, и он вспомнил о штрафах. Только тогда сибиряк погасил всю сумму. И ему разрешили выехать за границу, — говорят судебные приставы.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мошенники похитили более 8 млн рублей у жителей Иркутской области за три дня.