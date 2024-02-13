Житель Иркутской области оплатил штрафы на 100 тыс рублей ради выезда из страны

Житель Иркутской области заработал штрафы за нарушения ПДД на 100 тысяч рублей, но выплачивать их не собирался. Тогда судебный пристав вынес постановление о ограничении в праве выезда за пределы страны. Об этом сообщают в ГУФССП России по Приангарью.