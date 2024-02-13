Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Житель Иркутской области оплатил штрафы на 100 тыс рублей ради выезда из страны

Мужчина заработал штрафы, нарушая ПДД.

Житель Иркутской области заработал штрафы за нарушения ПДД на 100 тысяч рублей, но выплачивать их не собирался. Тогда судебный пристав вынес постановление о ограничении в праве выезда за пределы страны. Об этом сообщают в ГУФССП России по Приангарью.

— Спустя время должнику понадобилось уехать за границу по личным делам, и он вспомнил о штрафах. Только тогда сибиряк погасил всю сумму. И ему разрешили выехать за границу, — говорят судебные приставы.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мошенники похитили более 8 млн рублей у жителей Иркутской области за три дня.