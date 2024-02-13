В Приморье частично открывается пожароопасный сезон

Как сообщает пресс-служба профильного министерства, пожароопасный сезон открывается во Владивостокском, Кавалеровском, Сергеевском, Уссурийском и Тернейском филиалах.
Там обратили внимание, что сезон открывается только на землях Гослесфонда. На территориях, не входящих в него, он будет открываться позднее постановлением Правительства Приморского края.
Согласно прогнозу, в наступающем сезоне ожидается более напряженная лесопожарная ситуация, чем в 2023 году. Специалисты просят жителей края усилить бдительность и тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе, находясь за городом.