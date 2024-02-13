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В Приморье частично открывается пожароопасный сезон

В пяти из 11 филиалов Приморского лесничества приказом министерства лесного хозяйства, окружающей среды, животного мира и природных ресурсов 13 февраля открывается пожароопасный сезон. Он действует большую часть года, с момента схода устойчивого снежного покрова до образования нового осенью.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба профильного министерства, пожароопасный сезон открывается во Владивостокском, Кавалеровском, Сергеевском, Уссурийском и Тернейском филиалах.

Там обратили внимание, что сезон открывается только на землях Гослесфонда. На территориях, не входящих в него, он будет открываться позднее постановлением Правительства Приморского края.

Согласно прогнозу, в наступающем сезоне ожидается более напряженная лесопожарная ситуация, чем в 2023 году. Специалисты просят жителей края усилить бдительность и тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе, находясь за городом.

пожары