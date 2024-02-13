1370 бесплатных процедур ЭКО проведут жительницам Иркутской области

1370 квот для процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выделено в Иркутской области в 2024 году. Как сообщил и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, процедура бесплатного искуственного оплодотворения доступна по полису обязательного медицинского страхования для женщин, у которых не получается забеременеть естественным путем, пишет ИА IrkutskMedia.
«Около 70% процедур ЭКО выполняют в отделении вспомогательных репродуктивных технологий областного перинатального центра ИОКБ. При определённых показаниях семейная пара может обратиться в медучреждение и получить консультацию гинеколога-репродуктолога, уролога-андролога, генетика и других квалифицированных специалистов. Сегодня можно уверенно говорить о доступности этой процедуры в регионе», — сообщил Алексей Шелехов.
Главное показание для ЭКО — бесплодие, не поддающееся гормональной и хирургической коррекции. Если беременность не наступает в первую процедуру, пара может встать в очередь повторно.
Замначальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям минздрава региона Наталья Калинкова добавила, что с каждым годом в регионе вырастает число квот на проведение дорогостоящей процедуры ЭКО. В 2022 году провели 1,1 тысячи процедур, в 2023 — 1,2 тысячи процедур.