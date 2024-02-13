1370 бесплатных процедур ЭКО проведут жительницам Иркутской области

«Около 70% процедур ЭКО выполняют в отделении вспомогательных репродуктивных технологий областного перинатального центра ИОКБ. При определённых показаниях семейная пара может обратиться в медучреждение и получить консультацию гинеколога-репродуктолога, уролога-андролога, генетика и других квалифицированных специалистов. Сегодня можно уверенно говорить о доступности этой процедуры в регионе», — сообщил Алексей Шелехов.