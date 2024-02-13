Более 60 КамАЗов мусора вывезли с улиц Владивостока за неделю

Только за минувшую неделю на полигон было вывезено свыше 60 КамАЗов мусора, которые собрали вдоль дорог, на косогорах и после сноса незаконных строений, отмечает пресс-служба мэрии.
«К сожалению, нередко приходится сталкиваться со свалками мусора не только после сноса объектов, но и в результате нежелания граждан утилизировать свои отходы правильно. Так, к примеру, только за прошлую неделю мы навели порядок сразу по нескольким адресам, где люди устроили складирование строительных и других отходов», — рассказывают дорожники.
Свалки мусора вывезли с Гамарника, 15, Вязовой, 1, Русской, 96, Адмирала Корнилова, 15а, Постышева, 27, а также улиц Проселочная, Кирова и других.