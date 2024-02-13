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Более 60 КамАЗов мусора вывезли с улиц Владивостока за неделю

Наведение порядка на дорогах, тротуарах и остановках, очистка поверхностей от граффити, афиш и объявлений, демонтаж незаконных строений — эти и многие другие работы каждый день проводят бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».
Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Только за минувшую неделю на полигон было вывезено свыше 60 КамАЗов мусора, которые собрали вдоль дорог, на косогорах и после сноса незаконных строений, отмечает пресс-служба мэрии.

«К сожалению, нередко приходится сталкиваться со свалками мусора не только после сноса объектов, но и в результате нежелания граждан утилизировать свои отходы правильно. Так, к примеру, только за прошлую неделю мы навели порядок сразу по нескольким адресам, где люди устроили складирование строительных и других отходов», — рассказывают дорожники.

Свалки мусора вывезли с Гамарника, 15, Вязовой, 1, Русской, 96, Адмирала Корнилова, 15а, Постышева, 27, а также улиц Проселочная, Кирова и других.

ЖКХ