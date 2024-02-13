Глава Артёма провёл экстренную встречу по вопросу захоронения экипажа Ту-14Т

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон провёл оперативное совещание по вопросу захоронения экипажа Ту-14Т старшего лейтенанта Валерия Мужжавлëва на Кневичанском кладбище.
На встрече, где присутствовали профильные специалисты, было принято решение посвятить память не только экипажу Ту-14Т, но и всем военнослужащим Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, погибшим при исполнении воинского долга и ранее захороненным на кладбище села Кневичи.
Трудности с выявлением лётных захоронений объясняются тем, что в конце 1950-х годов там произошёл сильный пожар, уничтоживший все деревянные и многие металлические памятники. На совещании пришли к мнению, что установка единого памятного знака с именами всех погибших — наиболее оптимальное решение.
Напомним, прокуратура города Артёма проводит проверку по информации об обнаружении дополнительный захоронений «поверх» братской могилы экипажа торпедоносца Ту-14Т, сбитого по ошибке своими истребителями в районе горы Лысый Дед 3 декабря 1954 года.