Глава Артёма провёл экстренную встречу по вопросу захоронения экипажа Ту-14Т

Трудности с выявлением лётных захоронений объясняются тем, что в конце 1950-х годов там произошёл сильный пожар, уничтоживший все деревянные и многие металлические памятники. На совещании пришли к мнению, что установка единого памятного знака с именами всех погибших — наиболее оптимальное решение.