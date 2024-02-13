Мальчики рождаются чаще. Омские изюминки демографической статистики

Впрочем, повзрослели и женихи с невестами. В 2023 году заключено более 12400 браков (8804 — число разводов). Мужчины охотнее связывают себя семейными узами с 23 по 29 лет, женщины — с 20 до 26-ти. А вот самым возрастным женихом стал 90-летний омич, при этом супруга моложе его на 30 лет. Ещё одной необычной супружеской чете около 85-лет. Случаются браки, когда вступающим в брак ещё не исполнилось и 18-ти. В таком возрасте мужьями стали семь парней, а роль жены взяли на себя 59 девушек.