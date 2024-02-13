Мальчики рождаются чаще. Омские изюминки демографической статистики

В Управлении ЗАГС Омской области подвели итоги 2023 года. Есть как положительные моменты — в регионе растёт число многодетных семей, так и удручающие — смертность превышает рождаемость.
А в целом жизнь идёт своим чередом — люди вступают в брак, рожают детей, кто-то разводится, кто-то создаёт семью повторно.
Omsk.aif.ru сделал подборку самых интересных статистических данных. Мы узнали, кто в нашем регионе рождается чаще — мальчики или девочки; появляются ли тройни; какими именами называют детей чаще всего, а какие наоборот уникальны; в каком возрасте омичи охотнее вступают в брак и решаются на рождение ребёнка.
Мода на многодетность
Кто-то рождается, кто-то умирает — таков закон жизни. В плане соотношения этих показателей в целом по стране демография не радует. И Омск — не исключение. В 2023 году число жителей региона пополнилось 15369 новорождёнными. 23871 человек умер. Только в одном из муниципальных районов — Омском, зарегистрирован естественный прирост населения.
Стоит отметить, что песенная статистика про «10 девчонок на 9 ребят» у омичей не подтверждается. В прошлом году разница между рождёнными мальчиками и девочками составила 530 человек с перевесом в пользу сильной половины человечества.
37% рождённых детей стали первенцами в семьях, 938 семей получили статус многодетных, родив третьего ребёнка. Растёт число омичей, воспитывающих четырёх и более детей. В 2023 году таких семей стало на 72 больше, чем в 2022-м. Отличилась в плане многодетности семья из Исилькульского района, которая пополнилась 12 ребёнком. Зарегистрировано на четыре случая больше рождения двойняшек, а в одной из семей Омска родилась тройня.
От Луны до Иоанна
"В топе-5 самых популярных имён, которыми называют новорождённых в Омске, среди мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Матвей и Максим; среди девочек: Софья, София, Ева, Анна, Виктория и Мария, — констатирует начальник департамента ЗАГС главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. — 11 мальчикам и семи девочкам присвоены двойные имена: Цин-Тао, Виктор-Махамад, Ева-Мария, Вера-Ника, Май-Чанг и др. Называют детей редкими старинными именами: Миланья, Марфа, Всеволод, Трофим, Евсей, Климентий.
Есть родители, которые желают наделить своих детей особыми чертами характера и дают им уникальные имена: Луна, Любава, Любомира, Юнона, Добромир и Ладомир, Лучезар, Иоанн, Спартак, Добрыня, Соломон. Регистрируются браки омичей с иностранцами, гражданами как ближнего, так и дальнего зарубежья, поэтому неудивительно, что у нас появляются и экзотические для Сибири имена: Лео, Мартин, Эвелина, Оливия, Мишель, Паулина, Эмили".
Сотрудники департамента ЗАГС по Омской области отмечают, в последние годы среднестатистический возраст матери при рождении ребёнка увеличился до 30 лет.
Молодожёны повзрослели
Впрочем, повзрослели и женихи с невестами. В 2023 году заключено более 12400 браков (8804 — число разводов). Мужчины охотнее связывают себя семейными узами с 23 по 29 лет, женщины — с 20 до 26-ти. А вот самым возрастным женихом стал 90-летний омич, при этом супруга моложе его на 30 лет. Ещё одной необычной супружеской чете около 85-лет. Случаются браки, когда вступающим в брак ещё не исполнилось и 18-ти. В таком возрасте мужьями стали семь парней, а роль жены взяли на себя 59 девушек.
Регистрация брака для омичей остаётся важной датой, этого события ждут, к нему готовятся. Об этом опять же говорят цифры. Так, более 74% браков заключено в торжественной обстановке. Многие пары в выборе дня для создания семьи ориентируются на красивые и зеркальные даты. В прошлом году наибольший ажиотаж в ЗАГСах зарегистрирован
Фамилия — это не навсегда
Вступление в брак часто предполагает смену фамилии одного из супругов. Обычно по традиции жена берёт фамилию мужа. Но бывает и наоборот. А случается, что и имена меняют, и отчества, а иногда и всё сразу. И чаще всего на это идут женщины (78%), причём осознанно, среднестатистический возраст дам, решившихся на этот шаг, составляет 45 лет.
Мужчины меняют свои главные персональные данные чаще всего в 20-летнем возрасте из-за неблагозвучности или сложности в произношении. В 2023 году самыми возрастными жителями Омской области, переименовавшими себя, стали 77-летний мужчина и 88-летняя женщина.
Кстати, с 2018 года любой желающий может изменить свои фамилию, имя или отчество не объясняя причину, главное — желание. Причём, выбрать себе фамилию можно любую, необязательно из своей семейной родословной.