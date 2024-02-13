Средняя стоимость свидания в Нижнем Новгороде составляет 4743 рубля

Индекс свидания в 26 крупнейших российских городах рассчитал сервис 2ГИС.
На основе средней стоимости свидания и данных Росстата эксперты выяснили, сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц.
Оказалось, что в Нижнем Новгороде в месяц можно сходить на 12 свиданий.
Средняя стоимость букета в нашем городе — 1669 рублей, средний чек в заведениях общепита — 3074. Соответственной средняя стоимость свидания в Нижнем Новгороде в 2024 году составляет 4743 рубля.
Дороже всего свидание обойдется жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз потребуется в среднем 6 693 рублей. В тройку городов с самым большим бюджетом на свидание вошли Владивосток и Красноярск.
Самым экономичным оказался Ульяновск: здесь среднестатистическое свидание обойдется в 3 914 рублей.
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