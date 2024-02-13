В Волгоградской области из-за погодных условий отменяют уроки в школах и автобусы

В регионе полным ходом идут работы по ликвидации последствий буйства стихии, однако гололедица прогнозируется и 13 февраля. Поэтому волгоградцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на автомобилях.
Во многих школах области приняли решение отменить занятия, а учеников перевести на дистанционный формат обучения. Например, так поступили в школах Еланского, Новоаннинского, Жирновского и Котельниковского районов.
Также в первом районе 13 февраля будет приостановлена работа автобусных рейсов «Ж/д вокзал» — «Мичурина», «Ж/д вокзал» — «Больница», «Ж/д вокзал» — «Ул. Колхозная» и ПДУ — СХТ.
Экстренные службы и коммунальщики продолжают работу.