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В Волгоградской области из-за погодных условий отменяют уроки в школах и автобусы

Сразу в нескольких муниципальных районах сообщили о переводе учеников на дистанционное обучение из-за гололедицы.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 746 мм рт. ст. +9°
Источник: Волгоградская правда

В регионе полным ходом идут работы по ликвидации последствий буйства стихии, однако гололедица прогнозируется и 13 февраля. Поэтому волгоградцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на автомобилях.

Во многих школах области приняли решение отменить занятия, а учеников перевести на дистанционный формат обучения. Например, так поступили в школах Еланского, Новоаннинского, Жирновского и Котельниковского районов.

Также в первом районе 13 февраля будет приостановлена работа автобусных рейсов «Ж/д вокзал» — «Мичурина», «Ж/д вокзал» — «Больница», «Ж/д вокзал» — «Ул. Колхозная» и ПДУ — СХТ.

Экстренные службы и коммунальщики продолжают работу.