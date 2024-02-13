Начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков уходит на повышение

Как стало известно «СуперОмску», нынешний начальник УМВД России по Омской области, генерал-майор полиции Вячеслав Крючков уходит на повышение. Во вторник, 13 февраля 2024 года, он работает в должности последний день.
О преемнике Крючкова на посту руководителя регионального УМВД к моменту публикации неизвестно.
Напомним, что 18 марта 2020 года указом президента РФ на тот момент полковник полиции Вячеслав Крючков назначен начальником Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.
В июне 2021 года Указом президента РФ Вячеславу Крючкову присвоено специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор полиции.