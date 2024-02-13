Водитель маршрутки № 56 в Иркутске повторно попался на нарушении ПДД

— Какое-то время соблюдал правила, а потом расслабился. Теперь понимаю, что надо просто измениться и больше так не поступать, — говорит водитель маршрутки № 56 в Иркутске.
50- летний мужчина уже второй раз попадается на нарушениях ПДД. В марте 2023 года он был замечен за проездом на красный. Недавно ситуация повторилась. Водитель снова проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказывают в Госавтоинспекции Иркутска.
На лихача составили административный материал. Ему может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишения права управления на срок от четырех до шести месяцев.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ангарске пьяный лихач устроил погоню с полицией.