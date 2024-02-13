Водитель маршрутки № 56 в Иркутске повторно попался на нарушении ПДД

50- летний мужчина уже второй раз попадается на нарушениях ПДД. В марте 2023 года он был замечен за проездом на красный. Недавно ситуация повторилась. Водитель снова проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказывают в Госавтоинспекции Иркутска.