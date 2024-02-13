МЧС предупреждает о тумане в Беларуси во вторник

По прогнозам Белгидромета, в стране во вторник будет облачно, временами ожидается дождь и мокрый снег. Утром на большей части территории, а днем местами сгустится туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, по северо-востоку местами — слабый гололед. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.