«СуперОмск» поздравляет Владимира Куприянова с днем рождения

Владимир Владимирович Куприянов родился в Омске в 1981 году. Имеет два высших образования: по специальностям «психология» и «управление производственными процессами» с присвоением квалификации «менеджер организации». Трудовую деятельность начал в 2003 году психологом Службы управления персоналом в структурах компании «Сладонеж». В этой организации работал по май 2009 года в должности начальника отдела по обучению и развитию персонала.