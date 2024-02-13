«СуперОмск» поздравляет Владимира Куприянова с днем рождения

Владимир Владимирович Куприянов родился в Омске в 1981 году. Имеет два высших образования: по специальностям «психология» и «управление производственными процессами» с присвоением квалификации «менеджер организации». Трудовую деятельность начал в 2003 году психологом Службы управления персоналом в структурах компании «Сладонеж». В этой организации работал по май 2009 года в должности начальника отдела по обучению и развитию персонала.
С мая 2009 года по ноябрь 2012 года работал управляющим делами администрации Советского административного округа города Омска. С ноября 2012 года по ноябрь 2014 года — заместитель директора по развитию компании «ЭйТиПи Групп». С ноября 2014 года по июнь 2018 года возглавлял управление делами администрации Кировского административного округа города Омска.
В июне 2018 года назначен главой администрации Октябрьского административного округа Омска.
С 15 февраля 2022 назначен вице-мэром Омска.
«СуперОмск» поздравляет Владимира Владимировича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и удачи!