Владивосток попал в топ городов с самыми дорогими свиданиями

«Чтобы определить среднюю стоимость свидания, эксперты учитывали сумму минимального набора трат: средний чек в ресторанах на двоих и среднюю стоимость букета из семи красных роз», — передает пресс-служба 2ГИС.
Специалисты проанализировали цены в восьми тысячах ресторанах и 300 цветочных магазинов, которые находятся в 26 крупнейших города России.
Так, дороже всего в нынешнем году свидания обойдутся жителям Москвы. На ужин в ресторане и букет потребуется в среднем 6693 рубля. На втором месте оказался Владивосток, где стоимость романтического свидания составила 5832 рубля, на третьем месте — Красноярк — 5597 рублей.
Согласно подсчетам, средняя стоимость букета роз во Владивостоке составляет 2550 рублей, а ужин в заведениях общепита — 3282 рубля.
Напомним, 14 февраля в Приморье ожидается ухудшение погоды. В некоторых районах пройдет небольшой снег и похолодает.