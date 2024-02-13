Владивосток попал в топ городов с самыми дорогими свиданиями

Так, дороже всего в нынешнем году свидания обойдутся жителям Москвы. На ужин в ресторане и букет потребуется в среднем 6693 рубля. На втором месте оказался Владивосток, где стоимость романтического свидания составила 5832 рубля, на третьем месте — Красноярк — 5597 рублей.